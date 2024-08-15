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Bild: У России возникли большие проблемы с переброской солдат в Курскую область

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  • 15.08.2024, 11:47
  • 11,858
Bild: У России возникли большие проблемы с переброской солдат в Курскую область

ВСУ вызвали колоссальные изменения на поле боя.

Пока невозможно судить, сможет ли Украина выиграть войну благодаря новому наступлению в Курской области, однако уже сегодня происходят колоссальные изменения на поле боя, заявил профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

«Украинцы за шесть дней завоевали больше территории в России, чем РФ завоевала в Украине за последние 2-3 месяца. Это впечатляющее достижение», - подчеркнул он в комментарии изданию Bild.

По оценке Масалы, у РФ возникли проблемы с переброской солдат и техники в Курскую область. При этом эксперт не считает, что положение Владимира Путина находится под угрозой. Ответственность за провал переложат на местные власти или военных, а «Путин будет продолжать твёрдо сидеть в седле».

«Наихудшим сценарием станет то, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение в Курской области с огромными потерями. Это может привести к более быстрому продвижению российской армии в Донбассе, поскольку тогда украинцам не хватит подкреплений. <..> В конечном итоге это приведет к капитуляции Украины», — предупреждает немецкий эксперт.

В то же время лучшим сценарием он считает тот, если операция в Курской области продлится как можно дольше, «чтобы во властных кругах Путина пришли к осознанию, что продолжение войны может иметь негативные последствия для внутрироссийской стабильности» и лишит диктатора поддержки.

«Это единственная стратегия, позволяющая положить конец этой войне без капитуляции Украины», — добавил Масала.

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