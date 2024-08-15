Bloomberg: Кризис в Китае набирает обороты 15.08.2024, 12:09

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Причина — спад на рынке жилья.

В третьем квартале 2024 года экономический кризис в Китае продолжился, привлекая внимание к необходимости усиления фискальных стимулов. Причина – внутренний спрос снижается в условиях затянувшегося спада на рынке жилья, пишет Bloomberg.

Отмечается, что неожиданное замедление инвестиций в основной капитал до 3,6% за первые семь месяцев года стало одним из самых больших выводов. Розничные продажи превзошли ожидания в основном благодаря сезонному росту, хотя и остались значительно ниже темпов роста до пандемии. Промышленное производство несколько замедлилось, но продолжало опережать потребление.

Последний обзор экономики Китая, объем которой составляет 17 триллионов долларов, указывает на общую потерю динамики и признаки ухудшения, поскольку потребители и бизнес становятся все более пессимистичными. Недавние усилия правительства, включая снижение процентных ставок, едва сдвинулись с мертвой точки. Однако вторая экономика в мире продолжает опираться на промышленность для обеспечения роста.

«Темпы роста экономики замедлились. Это создало дополнительные вызовы для достижения цели роста на уровне около 5% в этом году, и политики также это заметят», – заявил главный экономист по Большому Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Plc Динг Шуан.

Правительство президента Си Цзиньпина планирует достичь роста экономики на уровне около 5% в этом году. Политики пытаются выйти из постпандемического спада. Экономисты призывают правительство ускорить расходы на инфраструктуру и другие программы для оживления спроса, чтобы достичь этой цели.

По словам журналистов, в этом году фискальная поддержка экономики была слабой. Пекин воздерживается от масштабного стимулирования. Государственные расходы сократились в первом полугодии. Падение рынка жилья не имело признаков разворота, хотя темпы падения стабилизировались. Цены на жилье падали почти неизменными темпами в месячном измерении, но в годовом – снижались быстрее. Объемы строительства продолжали падать примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

В то же время инвестиции в инфраструктуру были одним из главных двигателей внутреннего спроса, который в этом году отставал от производства, отметил Дэвид Ку из Bloomberg Economics, добавив, что замедление темпов роста является тревожным сигналом: «Это означает, что двигатель китайской экономики со стороны спроса также замедляется и теряет мощность. Это говорит нам о том, что, возможно, однажды слабость со стороны спроса вернется и ударит по другой стороне», – добавил он.

Беспокойство относительно длительного падения доверия и цен растет после того, как Китай сообщил о первом за почти два десятилетия сокращении кредитования реального сектора экономики. Это возобновило дискуссию о том, может ли Китай впасть в такую же многолетнюю стагнацию, в которой оказалась Япония в начале 1990-х годов, или повторить свою «балансовую рецессию», когда семьи и бизнес сосредоточились на погашении долгов и прекратили расходы в экономике.

«Мы считаем, что экономика сталкивается со значительной угрозой самореализации дефляционных ожиданий. Главным приоритетом правительства должен быть скорейший разрыв этой нисходящей спирали с помощью более решительных мер», – считает старший экономист по Китаю в Mizuho Securities Asia Ltd Серена Чжоу.

Лидеры Китая делают ставку на высокотехнологичное производство для стимулирования экономики, пытаясь сдуть пузырь на рынке недвижимости, где домохозяйства хранят большую часть своего богатства. Хотя это ударило по потребительскому доверию, экономисты ожидают, что Пекин сделает достаточно, чтобы достичь своей цели в 5%.

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