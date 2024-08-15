«Лукашенко испугался»

Александр Коваленко

ВСУ легко могут повторить Курскую операцию в Беларуси.

На днях белорусское министерство обороны обнародовало видео передвижения своих танков. Техника якобы двигалась в сторону украинской границы. Этому предшествовал приказ Лукашенко усилиться в Гомельском и Мозырском направлениях. Формальный повод – белорусская ПВО якобы сбила дроны, которые залетели с территории Украины. Мол, поэтому и поручил своим военным принять меры, сообщает «Пятый канал».

Украинские пограничники заявили, что заявление самопровозглашенного диктатора – пыль в глаза. Никакого перемещения техники на украинско-белорусской границе пока не видели.

«Это фантазии непосредственно Лукашенко по поводу дронов, что они там беспрепятственно летают. На самом деле там не совершались никакие действия их Воздушных сил. Они даже не имитировали перехват», – заверил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель считает, что после спонтанной и удачной операции украинской армии в Курской области России, диктатор испугался. Чтобы аналогичный сценарий не стал реальностью и на его территории.

«Действительно, он смотрит на Курскую область и понимает, что здесь 40 километров в глубину. А что у него? Опять же, армия Беларуси по своему составу идентична количественно группе войск в Курске. Единственное, что разница – штатная комплектация техникой лучше. Но такие же проблемы с прикрытием границы. То есть прорыв – достаточно легко может произойти», – объяснил Коваленко.

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