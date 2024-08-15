закрыть
15 августа 2024, четверг, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли «включатель» желания заниматься спортом

  • 15.08.2024, 15:03
  • 1,148
Ученые нашли «включатель» желания заниматься спортом

Нужны три белка.

Ученые из Национального центра исследований рака (CNIO) в Испании обнаружили, что на мотивацию к физической активности влияют белки IL-15, p38α и p38γ. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Чтобы установить, какие механизмы лежат в основе возникновения желания заниматься спортом, ученые провели эксперимент на двух группах мышей. В первую группу вошли обычные грызуны, а во вторую — животные с лишним весом, набранным на высокожировой диете.

Исследование показало, что в ходе интенсивного тренировочного процесса в организме мышей активируются два белка — p38α и p38γ. Уровень активности каждого из них оказывает влияние на интерес к занятиям спортом.

Также в этот процесс вовлечен еще один белок — интерлейкин 15 (IL-15). Физические упражнения стимулируют активацию p38γ, что приводит к выработке IL-15 организмом. IL-15 воздействует на моторную кору головного мозга, ответственную за регулирование движения. Повышение уровня IL-15 в крови передает мозгу сигнал о повышении физической активности, что приводит к увеличению подвижности.

Когда мышей заставляли заниматься физическими упражнениями — у них активно вырабатывался белок p38γ. По словам ученых, это свидетельствует о том, что интерес к спорту «поддерживает сам себя».

Авторы исследования утверждают, что взаимосвязь между ожирением и активацией p38γ в мышцах во время физических нагрузок может стать ключом к лечению ожирения у людей. Они также подчеркивают, что регулярные тренировки являются эффективным способом профилактики и лечения этого заболевания.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников