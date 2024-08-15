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В Беларуси хотят узаконить «отжим» пенсий

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  • 15.08.2024, 16:17
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В Беларуси хотят узаконить «отжим» пенсий

Кого он может затронуть.

В Беларуси хотят ввести очередные пенсионные новшества — подготовлен законопроект, который находится на рассмотрении в «палатке». О некоторых из возможных изменений уже рассказывали в Минтруда — они касаются ИП и плательщиков налога на профдоход. Однако этот документ, как выяснилось, предусматривает и другие новшества — ограничения по пенсиям тех, кто лишен свободы, пишет «Зеркало».

Новшества по минимальным суммам, которые должны оставаться у тех, кто лишен свободы

Чиновники среди прочего хотят внести изменения при выплате пенсий тем, кто находится в местах лишения свободы. Для этого намерены откорректировать статью 88 Закона «О пенсионном обеспечении».

Как теперь получают пенсии те, кто находится в местах лишения свободы? Им выдают деньги в размере 10% от назначенных выплат. При этом выплата не может быть ниже 20% от минимальной пенсии по возрасту. «В тех случаях, когда размер их пенсии превышает стоимость содержания в местах лишения свободы, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 10% назначенной пенсии и не менее 20% минимальной пенсии по возрасту в месяц», — говорится в нынешней версии закона.

Минимальная пенсия по возрасту сейчас составляет 108,25 рубля. Плюс к этой сумме предусмотрена доплата в 333,63 рубля. Итого получается 441,88 рубля.

Как хотят сделать? Судя по законопроекту, чиновники убрали упоминание о минимальных суммах пенсии, которые должны получать на руки в местах лишения свободы.

«Пенсионерам, находящимся в местах лишения свободы (кроме несовершеннолетних), сумма назначенной пенсии (кроме социальной) перечисляется в исправительное учреждение по месту отбывания наказания, — говорится в законопроекте. — Порядок удержаний из суммы пенсии, поступившей в исправительное учреждение, определяется уголовно-исполнительным законодательством».

Новшество по счетам, на которые зачисляют пенсии

Еще одно предлагаемое изменение — пенсии намерены перечислять не на личный счет каждого заключенного, как это происходит сейчас, а просто «в исправительное учреждение».

Для этого также намерены ввести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. «Выплата пенсий осужденным (кроме несовершеннолетних) осуществляется органами, назначающими и выплачивающими пенсию, путем перечисления причитающихся сумм пенсий в исправительное учреждение по месту отбывания наказания», — указано в законопроекте.

Намерены узаконить «отжим» денег на оплату питания и ЖКУ

При этом чиновники хотят прописать, что из пенсий находящихся в местах лишения свободы могут удерживать средства на возмещение стоимости питания, коммунальных услуг, средств личной гигиены, одежды и обуви (кроме стоимости специального питания, специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты).

По факту это делают и сейчас, на это ранее обращали внимание правозащитники. «Мы же регулярно слышим о том, что осужденные получают за работу после вычета расходов на питание и коммунальные услуги какие-то символические суммы. Это может происходить только через занижение администрацией предприятий при колониях либо отработанного времени, либо показателей выработки, иначе осужденные получали бы не меньше месячной минимальной зарплаты. Большинство осужденных о таком и не мечтают», — рассказывал ранее юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко.

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