Спецназовцы СБУ в Курской области взяли в плен более сотни военных РФ 5 15.08.2024, 22:03

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Среди них есть офицеры «Ахмата».

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что в ходе боев в Курской области РФ спецназовцы ЦСО А СБУ взяли в плен более сотни военнослужащих РФ, среди которых офицеры и представители подразделения Ахмат.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 15 августа.

«Вчера нами была проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен», — сообщил Малюк.

В СБУ отметили, что вместе с Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда, беря в плен российских военнослужащих на поле боя.

Малюк отметил, что возвращение украинских военных является «сверхприоритетной задачей», поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы СБУ, отныне расширяется переговорная группа, которая занималась подготовкой обменов.

«Я уверен, что именно такой вариант даст возможность объединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и сочетание наших усилий быстрее даст соответствующие плоды», — отметил Малюк.

Он также отметил, что это касается организации обменов не только военнослужащих, но и гражданских, в частности тех, кто незаконно удерживается в России еще с 2014 года.

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