У ВСУ новые успехи в районе Суджи: карта продвижения украинских сил
- 16.08.2024, 7:42
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Украинская армия заняла еще три населенных пункта к востоку от города.
ВСУ установили полный контроль над Суджей и продвинулись на 3 км восточнее от города.
Об этом сообщает немецкий военный обозреватель Юлиан Репке, анализируя информацию из открытых источников.
Эксперт отмечает, что украинские силы зашли в Суджу в начале недели, а в н.п. вокруг города шли боевые действия.
Речь идет о Мирном, Бондаревке и Михайловке. О присутствии украинских сил в Мирном стало известно еще 12 августа, а 14 числа - о присутствии в Бондаревке. Также украинская армия заняла Михайловку.
Аналитик акцентировал внимание на том, что Михайловка расположена в 3 км восточнее Суджи. В свою очередь, на северо-западном фланге украинские бойцы зашли в деревню Внезапное, там идет продвижение в сторону Коренево.