Байден и Харрис впервые после рокировки появились вместе на публике 16.08.2024, 8:54

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Собравшиеся несколько раз аплодировали стоя.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг впервые после рокировки на выборах появились на публике вместе. Байден агитировал за кандидата в президенты Харрис, Харрис говорила комплименты Байдену, сообщает Би-би-си.

Собрание в городке Аппер-Мальборо под Вашингтоном, где выступили Харрис и Байден, было посвящено договоренности администрации Байдена с фармацевтическими фирмами о снижении цен на 10 дорогих лекарств по рецептам, но стало прежде всего публичной демонстрацией отношений в этой паре политиков после того, как Харрис сменила Байдена в роли кандидата в президенты от Демократической партии.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Фото: Reuters

«В том, чего мы добились, мне помогал невероятный партнер. Она будет потрясающим президентом!» — провозгласил Джо Байден.

Собравшиеся — больше двух тысяч человек, по подсчетам Белого дома — несколько раз аплодировали президенту стоя. Аппер-Мальборо — центр округа, где большинство традиционно поддерживает Демократическую партию.

Камала Харрис в ответ с теплотой отзывалась о Байдене и говорила, что чувствует на этом собрании атмосферу любви.

«Мало кто из лидеров нашей страны сделал больше, чем Джо Байден, по стольким направлениям, включая расширение доступа к здравоохранению», — сказала вице-президент.

Как передает корреспондент Би-би-си, это публичное мероприятие, как и те, которые Харрис уже провела в статусе кандидата в президенты, продемонстрировало происходящий в предвыборной кампании психологический перелом. В очереди на это собрание стояли сотни людей, многие так и не смогли попасть внутрь — помещение было переполнено.

Этот энтузиазм сторонников Демократической партии проявляется и в результатах опросов. Один из последних, проведенный компанией Cook Political Report, показал, что Харрис отыгрывает преимущество Трампа в штатах Аризона, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

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