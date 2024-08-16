Москву видно, как на ладони: Украина может оставить РФ без защиты с неба 16.08.2024, 12:26

Операция в Курской области усиливает возможности украинской авиации.

Украина мощно развивается в сфере нанесения ударов по территории страны-агрессора. В ночь на 14 августа Силы обороны Украины атаковали сразу 4 военных аэродрома РФ. Речь идет о «Халино», «Балтимор», «Саваслейку» и «Борисоглебск».

Такими темпами, небо над столицей РФ окажется в масштабной опасности.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

«Украинские удары по территории России становятся не только более дальними, но и значительно более мощными. Если раньше были удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, то сейчас удары дронов выводят из строя военные аэродромы и полностью разрушают склады с боеприпасами. И это очень хорошо, потому что мы уже видим результат - уменьшение применения врагом тех же КАБов. Но кроме ударов дронами, нам надо больше работать ракетами, ведь это позволит нанести более мощные удары по взлетно-посадочным полосам и сделает невозможным их использование для авиаударов по Украине.

«Следует заметить, что за 2,5 года полномасштабного вторжения Украина с помощью частных компаний развернула мощное производство беспилотных систем, которые позволяют не только наносить удары, но и проводить разведку вглубь территории противника - до 2,5 тысячи километров», - рассказал Храпчинский.

Кроме этого, эксперт дал свой комментарий относительно ударов БПЛА в ночь на 14 августа по аэродрому «Саваслейка», откуда взлетают носители ракет «Кинжал».

«На самом деле Украина уже имеет опыт уничтожения самолетов МИГ на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, хотя тогда не уточнялось, были ли это носители ракет «Кинжал». Если будет подтверждено попадание по складу с «Кинжалами» на аэродроме «Саваслейка», которые должны были там быть, это будет очень позитивно для нас, ведь это очень дорогостоящие и редкие ракеты для РФ. Конечно, удары по самолетам РФ может привести к их дефициту, в России не так много модернизированных под «Кинжалы» самолетов, в противном случае им придется передислоцировать самолеты с других направлений.

Ночью также был нанесен удар по аэродрому «Балтимор» - это основной аэродром, откуда наносятся удары КАБами по Харьковщине и Сумщине, поэтому это тоже будет иметь положительное значение для нас», - отметил Храпчинский.

Анализируя полученные результаты курской операции, эксперт отметил, что Москве стоит приготовиться.

«Если мы закрепимся на территории Курской области, то это будет иметь значение для организации врагом ракетных атак по территории Украины и ударов «шахедами», ведь с аэродрома «Щелкино» под Курском россияне запускают «шахеды» по Украине. Также можно говорить об аэродроме, на котором базируется полк противовоздушной обороны из самолетов Су-35 и Су-30, которые непосредственно защищают Москву. Направление движения Сил обороны позволяет ударить нам по этому аэродрому мощнее и мы можем оставить часть Москвы и Московской области без защиты с неба», - предположил эксперт.

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