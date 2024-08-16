Forbes: Путин уже нарушил свое обещание, данное призывникам 7 16.08.2024, 12:49

4,998

Заградотряды гонят в бой под Курском солдат-срочников.

За первую неделю военной операции на Курщине ВСУ взяли под свой полный контроль город Суджу, а в плен попало рекордное количество пленных, которые должны были защищать город.

Военный аналитики Дэвид Экс заявил, что среди военнопленных львиная доля приходится на призывников, информирует ресурс Forbes.

Согласно действующему законодательству РФ, призывниками считаются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые обязаны проходить службу в рядах ВС РФ, но при этом их не должны использовать в боевых действиях.

Экс пишет, что солдаты-срочники никогда не принимали участие в боях и были напуганы прорывом ВСУ. Кто-то бежал с поля боя, кто-то погиб, а большинство решило сдаться в плен.

Однако при этом на Курщине есть «кадыровцы», которые стоят во второй линии обороны и не дают возможность срочникам покинуть поле боя.

В Кремле прекрасно понимают, что солдаты-срочники будут бежать с поля боя, потому и поставили у них за спинами заградотряды. Это не новшество, а традиции СССР.

Такая политика не принесла Путину ожидаемого результата. Оккупанты из 488-го мотополка отступать отказались, но и не захотели вступать в бой с 88-й ОМБр ВСУ. Они просто сдались в плен.

Такую картину весь мир будет наблюдать и дальше, пока Кремль бросает в бой против ВСУ призывников.

Эксперты подчеркивают, как Путин уже нарушает свое обещание, что солдат-срочников не будет бросать в бой против ВСУ. Однако из-за нехватки профессиональных солдат и отказа перебрасывать войска с Донбасса на Курщине могут появиться новые бреши, куда могут вклиниться украинские защитники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com