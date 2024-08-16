Самолет из Беларуси пролетел над Литвой и Польшей 7 16.08.2024, 12:53

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иллюстративное фото

Несмотря на санкции.

Самолет из Беларуси вошел на территорию Литвы в пятницу утром. Пролетев между Алитусом и Друскининкай, он достиг территории Польши и продолжил поворот на юг, свидетельствуют данные портала слежения за самолетами Flightradar24. В компании, отвечающей за воздушное пространство, пояснили, мог ли самолет залететь в Литву, пишет delfi.lt.

Судя по скорости - более 800 км в час - это самолет (примерно такая же крейсерская скорость самолетов гражданской авиации). При этом на портале указывается и тип самолета, из чего можно предположить, что это все-таки частный реактивный самолет. Никакой дополнительной информации не предоставляется. На этот рейс обратил внимание читатель Delfi. В компании по управлению воздушным движением и связи Oro navigacija прокомментировали Delfi, что этот самолет не нарушил санкционный режим.

«Страна регистрации самолета - Турция (TCMAY), рейс выполнялся из Минска (Беларусь) в Стамбул (Турция), самолет летел без пассажиров. Санкции не применяются к таким полетам, поэтому этот самолет мог пересечь воздушное пространство Литвы», - говорится в ответе.

В настоящее время самолет летит над Румынией.

С 25 мая 2021 года правительство Литвы запретило прилет и вылет самолетов из литовских аэропортов, если их полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси. В настоящее время самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено приземляться, взлетать и пролетать над территорией Евросоюза.

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