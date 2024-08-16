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Пропагандисты начали готовить россиян к сдаче Курской области

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  • 16.08.2024, 12:55
  • 6,182
Пропагандисты начали готовить россиян к сдаче Курской области

Занятые ВСУ территории предложили сравнить с оставшимися у России.

Российская пропаганда понемногу начинает готовить россиян к потере территорий. Об этом уже открыто заявляют отдельные спикеры на российском телевидении. Об этом шла речь в программе «Место встречи» Андрея Норкина.

Спикеры обсуждали, что РФ может потерять не только Курскую область, но и другие приграничные области.

«Нужно успокоиться. Стараться смотреть цинично, хотя это трудно. Поменьше эмоций. Посмотреть на карту. На карту России желательно. И сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Да, эвакуировать надо со всего приграничья. Со всего. Готовиться к худшему варианту, к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывезти всех, включая стариков, придется пожертвовать, украинцы там возможно закрепятся», — сказал один из приглашенных гостей.

«Эксперт» добавил, что РФ выгодно увеличение фронта, но не выгодно это с точки зрения имиджа.

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