Пропагандисты начали готовить россиян к сдаче Курской области 7 16.08.2024, 12:55

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Занятые ВСУ территории предложили сравнить с оставшимися у России.

Российская пропаганда понемногу начинает готовить россиян к потере территорий. Об этом уже открыто заявляют отдельные спикеры на российском телевидении. Об этом шла речь в программе «Место встречи» Андрея Норкина.

Спикеры обсуждали, что РФ может потерять не только Курскую область, но и другие приграничные области.

«Нужно успокоиться. Стараться смотреть цинично, хотя это трудно. Поменьше эмоций. Посмотреть на карту. На карту России желательно. И сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Да, эвакуировать надо со всего приграничья. Со всего. Готовиться к худшему варианту, к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывезти всех, включая стариков, придется пожертвовать, украинцы там возможно закрепятся», — сказал один из приглашенных гостей.

«Эксперт» добавил, что РФ выгодно увеличение фронта, но не выгодно это с точки зрения имиджа.

На російському ТБ готують людей до того, що Україна займе ще більше територій: “Как нам успокоиться? Посмотреть на карту россии и сопоставить с картой россии вот эти потерянные территории. Готовиться к наихудшему варианту - к тому, что этими территориями придется пожертвовать!” pic.twitter.com/zlPKOIMzC7 — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) August 14, 2024

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