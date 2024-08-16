Командир «Ахмата» набросился с угрозами на военкоров после потери Суджи 16.08.2024, 13:10

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Алаудинов решил лично расстреливать российских Z-блогеров.

Вчера, 15 августа, командир «Ахмата» Апти Алаудинов выложил на своей странице в соцсети гневный пост, в котором обвинил Z-паблик «Операция Z» в работе на Киев.

Он начал угрожать администрации этого канала, заявив, что тот сеет сумятицу как в рядах МО РФ, так и среди мирного населения РФ, пишет dialog.ua.

Алаудинов заявил, что Z-канал опубликовал в Сети ролик итальянских журналистов, которые посетили Суджу. Этот ролик лишний раз доказал, что никаких «кадыровцев» в Судже нет, как об этом в каждом интервью пропагандистам заявлял Алаудинов.

«Кадыровец» все равно не унимался и заявил, что только 14 августа был в Судже и лично помог вывести из города 73 человека.

А администратора канала «Операция Z» он назвал «петухом». Спустя еще какое-то время Алаудинов удалил со своей страницы ролик с угрозами в адрес Z-канала.

Еще 8 августа Алаудинов заявил, что «кадыровцы» не вступили в бой с ВСУ, так как те просто обошли их блокпосты. При этом в Сети появились ролики с сотней пленных чеченцев.

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