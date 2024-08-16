Хренин пугает Лукашенко «провокациями со стороны Украины»6
- 16.08.2024, 13:09
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Министр увидел опасность в совершенствовании системы охраны границы украинскими подразделениями.
Министр обороны Виктор Хренин заявил о «высокой вероятности провокаций со стороны Украины», потому что украинские подразделения совершенствуют систему охраны границы. Об этом он Лукашенко доложил на сегодняшнем совещании.
«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины», — доложил Хренин.
По его словам, с украинской стороны якобы постоянно ведется разведка, в том числе с использованием БПЛА.
«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — добавил Хренин.