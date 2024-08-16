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В Швейцарии заморозили $1,5 млрд российского сенатора Керимова

  • 16.08.2024, 13:34
В Швейцарии заморозили $1,5 млрд российского сенатора Керимова

Миллиардер попал под санкции США как «приближенный» к Путину.

Федеральная прокуратура Швейцарии (OAG) ведет расследование об отмывании денег и нарушении санкций в отношении четырех человек, связанных с российским миллиардером, членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам заблокировал 1,3 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд), которые могут принадлежать сенатору, пишет Le Temps.

Расследование началось в ноябре прошлого года после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Оперативники провели восемь обысков в домах в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден. При этом никого не арестовали.

1,3 млрд франков — значительная сумма для данной категории дел. По данным SECO, суммарно в Швейцарии в рамках санкций из-за войны в Украине заморожены российские активы на 7,1 млрд франков ($8,2 млрд). В эту сумму входят недвижимость, люксовые автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых были введены ограничения.

Кроме того, что дело связано с Керимовым, прокуратура не раскрывает других подробностей, в том числе имен фигурантов, однако известно, что оно было возбуждено после того, как США ввели санкции против членов семьи сенатора (жены, двух дочерей и сына), а также 28 их компаний. Среди прочих под ограничения попали четыре французские девелоперские фирмы Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS. Их президентом является гражданин Швейцарии Лорин Кац, контролирующий швейцарскую фирму Alstone Investment AG. Он также оказался под санкциями США.

Помимо него в американский черный список внесли еще одного гражданина Швейцарии — Александра-Вальтера Штудхальтера, его сыновей и восемь связанных с ним организаций. США полагают, что он управлял компаниями Керимова. Кроме того, ограничения коснулись основателя Bonum Capital Мурата Алиева. Его назвали бывшим руководителем инвестиционной фирмы Керимова и уличили в связях со Штудхальтером.

Сам сенатор попал под санкции США в 2018 году как бизнесмен, «приближенный» к президенту России Владимиру Путину. 15 марта 2022 года, после вторжения РФ в Украину, ограничения против Керимова также ввел ЕС. В обосновании говорилось, что миллиардер «получает крупные суммы денег от виолончелиста Сергея Ролдугина — хранителя сбережений Путина», и входит в число «близких» к президенту олигархов. Тогда же санкции против сенатора ввела Великобритания.

Керимов занимает 12-ю строчку в списке самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $10,7 млрд.

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