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Операция в Курской области: РФ замедлила наступление на одном направлении

  • 16.08.2024, 13:42
  • 2,632
Операция в Курской области: РФ замедлила наступление на одном направлении

Российской армии не хватает сил.

Операция ВСУ в Курской области вынудила Кремль перебрасывать туда часть войск с поля боя в Украине. После начала боев на Курщине значительно снизилось давление врага на Купянском направлении. Об этом заявил глава отделения коммуникаций 77-й Отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак.

В эфире «24 канала» он рассказал о том, что россияне перебрасывают свои войска с Купянского направления.

«Замечена переброска вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление», - сказал военный.

Кроме того, оккупанты намерены захватить населенный пункт Боровая.

«Однако реализовать этот план им пока не по силам. Враг теряет много личного состава», - подчеркнул Виталий Быцак.

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