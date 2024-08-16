Операция в Курской области: РФ замедлила наступление на одном направлении
- 16.08.2024, 13:42
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Российской армии не хватает сил.
Операция ВСУ в Курской области вынудила Кремль перебрасывать туда часть войск с поля боя в Украине. После начала боев на Курщине значительно снизилось давление врага на Купянском направлении. Об этом заявил глава отделения коммуникаций 77-й Отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак.
В эфире «24 канала» он рассказал о том, что россияне перебрасывают свои войска с Купянского направления.
«Замечена переброска вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление», - сказал военный.
Кроме того, оккупанты намерены захватить населенный пункт Боровая.
«Однако реализовать этот план им пока не по силам. Враг теряет много личного состава», - подчеркнул Виталий Быцак.