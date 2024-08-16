ВСУ показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области

ВСУ показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области11
- 16.08.2024, 22:03
- 7,438
Отработала авиация.
Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Сегодня был уничтожен мост через одну из рек региона.
Об этом сообщает телеграмм-канал командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
«Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении», - написал Олещук.
По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника.
«Благодарю летчиков и всех, кто обеспечивает боевую работу авиации», - написал он.