ВСУ показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области 11 16.08.2024, 22:03

7,438

Отработала авиация.

Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Сегодня был уничтожен мост через одну из рек региона.

Об этом сообщает телеграмм-канал командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

«Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении», - написал Олещук.

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника.

«Благодарю летчиков и всех, кто обеспечивает боевую работу авиации», - написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com