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ВСУ показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области

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  • 16.08.2024, 22:03
  • 7,438
ВСУ показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области

Отработала авиация.

Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Сегодня был уничтожен мост через одну из рек региона.

Об этом сообщает телеграмм-канал командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

«Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении», - написал Олещук.

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника.

«Благодарю летчиков и всех, кто обеспечивает боевую работу авиации», - написал он.

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