«Богатые уехали, а мы остались»: как сейчас выглядит взятый ВСУ город Суджа
- 17.08.2024, 11:53
Многие местные жители говорят фактически на украинском языке.
Украинские журналисты побывали в городе Суджа Курской области, который контролируют украинские военные, и показали, какой он сейчас выглядит. На улицах видны последствия боевых действий и остатки сожженной российской техники. Местные жители жалуются, что их бросили власти.
«Нас покидали банда этих богачей, начальство. Как положено, не объявили, что эвакуация. Самые богатые уехали, а мы остались. И теперь коридор не просят даже», – рассказала супруги – жители Суджи журналистам «Громадського».
По городу местами встречаются одиночные люди, которые говорят фактически на украинском языке.
Однако просят не показывать своих лиц, потому что переживают о своей безопасности.
«Света нет, газа нет, воды нет. Нас даже не предупредили, что эвакуация, что едут. У кого машины, они все выехали, а мы остались», – рассказала одна из жительниц Суджи.
По ее словам, военных армии РФ в городе «не было и близко», а российская полиция и Росгвардия сбежали едва ли не самыми первыми.
«Когда куда-то поедем куда-то подальше, в другой город – «О, хох*ы», – признается женщина и добавляет, что «еще до революции Суджа была Суджанским уездом Сумской губернии».
А на фото из Суджи, которые опубликовал «Укринформ», видны последствия боевых действий.
На один из фото попал сожженный российский танк, который «припарковался» прямо на заправке «Нефтетранс». Символизма фотографии придает рекламный лозунг предприятия: «Заправь качественно».