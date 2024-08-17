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«Богатые уехали, а мы остались»: как сейчас выглядит взятый ВСУ город Суджа

  • 17.08.2024, 11:53
«Богатые уехали, а мы остались»: как сейчас выглядит взятый ВСУ город Суджа

Многие местные жители говорят фактически на украинском языке.

Украинские журналисты побывали в городе Суджа Курской области, который контролируют украинские военные, и показали, какой он сейчас выглядит. На улицах видны последствия боевых действий и остатки сожженной российской техники. Местные жители жалуются, что их бросили власти.

«Нас покидали банда этих богачей, начальство. Как положено, не объявили, что эвакуация. Самые богатые уехали, а мы остались. И теперь коридор не просят даже», – рассказала супруги – жители Суджи журналистам «Громадського».

По городу местами встречаются одиночные люди, которые говорят фактически на украинском языке.

Однако просят не показывать своих лиц, потому что переживают о своей безопасности.

«Света нет, газа нет, воды нет. Нас даже не предупредили, что эвакуация, что едут. У кого машины, они все выехали, а мы остались», – рассказала одна из жительниц Суджи.

По ее словам, военных армии РФ в городе «не было и близко», а российская полиция и Росгвардия сбежали едва ли не самыми первыми.

«Когда куда-то поедем куда-то подальше, в другой город – «О, хох*ы», – признается женщина и добавляет, что «еще до революции Суджа была Суджанским уездом Сумской губернии».

А на фото из Суджи, которые опубликовал «Укринформ», видны последствия боевых действий.

На один из фото попал сожженный российский танк, который «припарковался» прямо на заправке «Нефтетранс». Символизма фотографии придает рекламный лозунг предприятия: «Заправь качественно».

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