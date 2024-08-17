СМИ: Войска РФ бегут за реку Сейм в Курской области, подрывая мосты 1 17.08.2024, 16:20

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Чтобы не попасть в окружение.

Российские войска, вероятно, начали отступать на северном фланге в Курской области. Об этом 17 августа сообщило несколько российских Z-каналов. Подтверждения этой информации пока нет, передает dialog.ua.

«Российская армия организованно отступила на восточный берег реки Сейм у Теткино. Населенные пункты эвакуированы. Два моста в Теткино и Попово-Лежачи подорваны при подходе врага. Заняты новые подготовленные рубежи обороны», — сообщили пропагандисты.

Отметим, что Теткино находится всего в паре километров от украинской границы в Курской области. Участок, где расположен этот населенный пункт, общей площадью около 700 кв. км изолирован от остальной территории России рекой Сейм. И там ВСУ устроили ловушку для ВС РФ.

Вчера, 16 августа, на Сейме был подорван самый большой мост, через который россияне снабжали свою левобережную группировку. На реке в данном районе осталось всего два моста, из которых один поврежден ударами, а второй находится очень близко к украинской границе. В сложившейся ситуации бегство российской армии за реку стало неизбежным, так как альтернатива — это окружение.

Z-военкор Юрий Подоляка тем временем сообщает о продвижении ВСУ в сторону Теткино. По его данным, ВСУ уже взяли под свой контроль села Апанасьевка и Бяхово, что подтверждает и OSINT-ресурс DeepState. Судя по всему, захват украинцами этих территорий — лишь дело времени, российской армии придется отступать со всего левобережья. Если ВСУ закрепятся по реке Сейм, они смогут долго удерживать захваченные территории РФ.

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