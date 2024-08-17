Израиль сообщил о ликвидации важного командира «Хезболлы» 17.08.2024, 17:12

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Он руководил подразделением «Радуан».

Командир отряда сил «Радуан» (элитный спецназ «Хизбаллы») в окрестностях города Цура на юге Ливана был убит в субботу, 17 августа, в ходе израильского авиаудара.

Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛа. Приводится имя ликвидированного командира — Хосейн Ибрагим Кассаб. При ликвидации полевого командира использовались самолеты израильских ВВС.

После сообщений об убийстве одного из командиров террористической группировки боевики «Хезболлы» выпустили не менее 55 ракет в направлении Израиля. Некоторые из них были сбиты системами ПВО, другие, по словам израильских военных, упали в открытой местности. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате этого обстрела пока что не поступало.

צה"ל תקף מוקדם יותר היום באמצעות כלי טיס של חיל האוויר את המחבל, חסין אבראהים כאסב במרחב צור, אשר שימש כמפקד כוח ביחידת רדואן של ארגון הטרור חיזבאללה pic.twitter.com/7cVH5XvENW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 17, 2024

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