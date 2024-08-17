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Израиль сообщил о ликвидации важного командира «Хезболлы»

  • 17.08.2024, 17:12
  • 1,014
Израиль сообщил о ликвидации важного командира «Хезболлы»

Он руководил подразделением «Радуан».

Командир отряда сил «Радуан» (элитный спецназ «Хизбаллы») в окрестностях города Цура на юге Ливана был убит в субботу, 17 августа, в ходе израильского авиаудара.

Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛа. Приводится имя ликвидированного командира — Хосейн Ибрагим Кассаб. При ликвидации полевого командира использовались самолеты израильских ВВС.

После сообщений об убийстве одного из командиров террористической группировки боевики «Хезболлы» выпустили не менее 55 ракет в направлении Израиля. Некоторые из них были сбиты системами ПВО, другие, по словам израильских военных, упали в открытой местности. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате этого обстрела пока что не поступало.

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