Полковник США: Курская операция создаст логистическую дилемму для РФ
- 17.08.2024, 17:57
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Разрушение Силами обороны Украины логистики врага особенно важно в российско-украинской войне.
Операция украинских военных в Курской области может создать логистическую дилемму для России из-за захвата или разрушения ее ключевой транспортной инфраструктуры, в частности дорог и железных дорог.
Такое мнение liga.net высказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.
По его словам, разрушение Силами обороны Украины логистики врага особенно важно, поскольку российская военная система материально-технического обеспечения очень зависит от железных дорог.
Кроме того, украинское наступление облегчит ситуацию в приграничных украинских городах напротив Курской области, по которым бьет Россия, считает полковник армии США.
Гамильтон отмечает, что успешная операция Украины - «серьезный удар по репутации Кремля», она подрывает его попытки показать вторжение в Украину как безопасное для гражданских россиян.
Захваченные Украиной территории, вероятно, будут возвращены России, но возможной ценой для Москвы станет возвращение оккупированных украинских земель, считает он.