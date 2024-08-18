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Россияне постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ

  • 18.08.2024, 0:40
Россияне постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ

На этот раз они положили глаз на украинские дроны.

Российские оккупанты постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ. На этот раз они положили глаз на украинские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения «Терра» в составе Третьей штурмовой украинской бригады Николая Волохова.

- Мы имеем успехи в использовании больших дронов-бомберов, которые применяем ночью, хотя и днем также, и враг пытается их скопировать, - пояснил Волохов.

Он заметил, что россияне хотят скопировать все то, что наносит им чрезвычайный вред, то, что разрушает их укрепрайоны и то, что не дает им проводить логистику ночью.

«Насколько успешно у них это удается - на данный момент это не ощущается большой проблемой, хотя они предпринимают попытки скопировать наши успехи постоянно», - отметил командир подразделения.

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