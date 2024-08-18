Путин повысил свою племянницу до статс-секретаря 18.08.2024, 8:45

Анна Цивилева

Через два месяца после назначения замминистра обороны.

Президент России Владимир Путин назначил свою родственницу Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов, пишет The Moscow Times.

Цивилеву повысили всего через два месяца с предыдущего назначения. 17 июня она стала замминистра обороны: ей поручили курировать вопросы организации социального и жилищного обеспечения военных. Также Цивилева продолжала руководить государственным фондом «Защитники Отечества». Будет ли сохранена эта должность в связи с новым назначением, в указе не уточняется.

Помимо Минобороны, статс-секретаря разрешается иметь Минюсту, МВД, МЧС, МИД, СВР, ФСБ и ФСО. Должность была учреждена указом Путина в 2005 году. В задачи таких заместителей входит подготовка предложений по изменению законодательства. Кроме этого, они содействуют выработке позиции президента и правительства по новым законопроектам и обеспечивают взаимодействие с палатами Федерального Собрания: Госдумой и Совфедом.

Согласно регламенту, занять должность статс-секретаря могут россияне с высшим профессиональным образованием, имеющие стаж на госслужбе. Помимо прочего они обязаны знать Конституцию, а также федеральные законы, которыми регулируются относящиеся к их компетенции вопросы.

Анне Цивилевой 52 года. По данным правительства Великобритании, она — дочь кузена Путина, то есть приходится президенту двоюродной племянницей. Ее муж Сергей Цивилев в мае возглавил Министерство энергетики, ранее он был губернатором Кемеровской области.

После вторжения России в Украину племянница Путина попала под санкции Великобритании и Евросоюза.

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