Мог сгореть «Панцирь»: спутник заснял последствия атаки украинских дронов в Керчи 18.08.2024, 8:52

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На кадрах отчетливо виден выжженный участок поля.

В ночь на 16 августа украинские беспилотники атаковали военные цели российской армии в оккупированной Керчи.

«Радио Свобода» публикует спутниковые снимки последствий этого удара, на которых отчетливо виден выжженный участок поля.

Согласно данным Wikimapia, в этом месте находится подземный резервуар хранения чистой воды «Митридатский».

Местные паблики в ту ночь публиковали кадры работы ПВО. По некоторым данным, на горе Митридат был установлен вражеский ЗРК «Панцирь С-1», который и поразили украинские беспилотники.

«Спутниковые снимки показывают последствия атаки беспилотников ночью 16 августа в Керчи, Крым. На снимках видно выжженное поле, но неясно, что там находилось. Некоторые предполагают, что это мог быть ЗРПК «Панцирь-С1», - комментирует опубликованные снимки мониторинговый ресурс NOELREPORTS.

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