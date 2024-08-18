После баллистики — крылатые ракеты: Россия повторно атаковала Киев

После баллистики — крылатые ракеты: Россия повторно атаковала Киев3
- 18.08.2024, 10:45
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«Искандеры» пытались поразить город с южного направления.
Утром в воскресенье, 18 августа, через два часа после попытки нанести баллистический удар по Киеву российские оккупанты атаковали столицу Украины крылатыми ракетами.
«Примерно в 07:00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами. Предварительно, тип вооружения типа «Искандер-К», - сообщили в Киевской городской военной администрации.
После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.
Силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены. Тип и количество ракет в своих отчетах предоставят Воздушные Силы, добавили в КГВА.
В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.