Красные линии Путина быстро стираются Найджел Гулд-Девис, «Международный институт стратегических исследований»

18.08.2024, 12:59

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Фото: Getty Images

Что показало дерзкое наступление ВСУ на Курск.

Впервые с 1944 г. российская территория оказалась под оккупацией. После начала крупного вторжения в Курск 6 августа Украина захватила примерно столько же российской территории (около 1000 кв. км), сколько оккупировали в Украине с октября 2023 года российские войска, заплатив огромную цену.

Это серьезное развитие событий. Что будет дальше, будет зависеть от целей операции Украины и решений России по поводу того, как она будет собирать силы, чтобы этому противостоять.

Но последние события важны потому, что они рассказывают нам о войне и о России, а также об их влиянии на более широкую дипломатию конфликта.

Значение для войны

Вторжение Украины демонстрирует непредсказуемость войны. Доминирующий нарратив – Украина пыталась предотвратить стабильное продвижение России на Донбассе и имела мало шансов достичь дальнейших успехов – снова нарушено. В то время как позиции Украины на Донбассе остаются под угрозой, ее войска перехватили инициативу, дерзкой и хорошо проделанной общевойсковой операцией в России. Украина достигла полной стратегической и оперативной неожиданности – опровергнув мнение о том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сделали поле боя слишком прозрачным, чтобы добиться такого успеха.

Способность Украины к гениальным и неожиданным шагам неизменна и продолжает то, что она регулярно демонстрирует в Черном море. Это также опровергает предположение о том, что назначенный в феврале этого года командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский окажется более консервативным и советским, чем его предшественник Валерий Залужный. Украина постоянно превосходила Россию в войне. В противоположность этому Россия, если и добилась успехов, то это происходило благодаря большей массе, а не умению. Соревнование интеллекта в обоих смыслах в интересах Украины. Это опровергает высказывание, приписываемое Владимиру Ленину, о том, что количество имеет собственное качество.

Ответ России

Взбешенный Кремль выглядит смущенным, поскольку он импровизирует политический и военный ответ. Можно выделить три характерных особенности.

Во-первых, вместо того, чтобы сплотить население против угрозы родине, Кремль стремится приуменьшить значение вторжения. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сначала сообщал, что украинские военные задействовали менее 1 тыс. человек – десятая часть от вероятной реальной. Сообщается, что парламентариям сказали не упоминать публично о вторжении. Это нежелание использовать риторику, которая мобилизовала для защиты против Украины, разительно контрастирует с истерическими месседжами о «демилитаризации и денацификации», которая использовалась для оправдания вторжения России в феврале 2022 года.

При отсутствии четкого сигнала сверху российские СМИ, несмотря на строгие ограничения по освещению событий, выразили уважение смелости Украины. Они также сообщают о возмущении местных эвакуированных (более 15% населения Курской области, а также некоторого количества в Белгородской) Кремлем. Вторжение не вызвало волны патриотической страсти.

Во-вторых, в этой связи Кремль объявил «контртеррористическую операцию» в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Полномочия, предоставляемые властям – такие как право входить в дома, конфисковать транспортные средства и усилить слежку, предназначенную для борьбы с внутренними угрозами, а не с большим военным нападением, для которого военное положение является логичным ответом. Даже сталкиваясь с вторжением и оккупацией, президент России Владимир Путин по-прежнему полон решимости представить конфликт как «специальную военную операцию», а не как войну. Он использовал нечеткие, невоенные формулировки – «ситуация», «события» – для описания вторжения Украины.

В-третьих, собирая силы для противодействия вторжению Украины, Россия делает все возможное, чтобы избежать отвода подразделений с Донбасса. Зато заставляет призывников из Курска подписывать военные контракты и отправляет их воевать. Путин также привлекает призывников из Мурманска на крайнем севере, подразделения из Калининграда и другие ресурсы. Россия считает, что может сдержать угрозу на собственной территории, не ставя под угрозу свою важнейшую цель в Украине.

Дипломатические последствия

Вторжение и ответ России могут сформировать восприятие Западом обеих стран и того, как он будет урегулировать конфликт между обеими сторонами.

Успех украинской операции не только укрепил моральный дух общества и военных. Это также показало международным сторонникам Украины, что она далеко не истощена, все еще может добиться смелых прорывов и не настроена, чтобы на нее давили, чтобы принять мирное урегулирование, которое сделает ее навсегда слабее.

Кроме того, Украина добилась этого путем проведения больших боевых действий с западными системами вооружения на территории России. Москва утверждала, что за вторжением стоит Запад, но не пошла на эскалацию ни на словах, ни на деле. Это ослабляет аргумент о том, что Запад должен придерживаться российских «красных линий» в своей поддержке Украины, в частности путем наложения ограничений на использование предоставляемого им оружия. Короче говоря, Запад может стать менее скептическим по поводу выносливости Украины и меньше бояться российской эскалации.

Что дальше?

Вторжение создает новую динамику в войне. Обе стороны делают выбор, несущий в себе высокий риск. Украина считает, что может направить часть своих лучших сил на оккупацию, не позволив российским войскам прорваться на Донбасс. Россия считает, что может сдержать вторжение, не отвлекая значительные силы от своего наступления. Обе стороны могут быть неправы. Результат висит на волоске.

Применительно к России эти события обнаружили иронию и парадокс. Ирония состоит в том, что Путин пришел к власти, начав войну в Чечне. Сделав девизом своего президентства восстановление сильного государства, он теперь руководит страной, снова потерявшей контроль над территорией.

Парадокс состоит в том, что Путин, неоднократно использовавший угрожающие и эскалационные слова о войне в Украине, не сделал этого в ответ на вторжение в Россию. Хотя он считает, что Украина стремится «уничтожить единство, сплоченность российского общества», его неспособность сплотить общественное мнение в ответ свидетельствует о том, что ему, возможно, не хватает уверенности в этой сплоченности.

Это не кризис такого масштаба, как поход Группы Вагнера на Москву в июне 2023 года, когда паническое публичное обращение Путина намекало на полный крах 1917 года. Но этот дерзкий шаг Украины возвращает войну домой россиянам. Именно этого Кремль пытался избежать.

Найджел Гулд-Девис, «Международный институт стратегических исследований»

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