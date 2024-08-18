Украинские пограничники ответили Лукашенко 4 18.08.2024, 16:44

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Заявления диктатора не соответствуют действительности.

Украинские пограничники не фиксируют увеличения количества техники и солдат белорусских войск близ границы с Украиной. Об этом 18 августа заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Так он оценил заявление Лукашенка о том, что почти треть белорусской армии «переброшена к границе с Украиной».

Демченко отметил, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку «агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности».

«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы», — сказал спикер ГПСУ.

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