Украинские пограничники ответили Лукашенко

Украинские пограничники ответили Лукашенко4
- 18.08.2024, 16:44
- 8,066
Заявления диктатора не соответствуют действительности.
Украинские пограничники не фиксируют увеличения количества техники и солдат белорусских войск близ границы с Украиной. Об этом 18 августа заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».
Так он оценил заявление Лукашенка о том, что почти треть белорусской армии «переброшена к границе с Украиной».
Демченко отметил, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку «агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности».
«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы», — сказал спикер ГПСУ.