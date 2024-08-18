Двое мужчин сорвали лукашенковский флаг в Минске 1 18.08.2024, 17:09

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Прямо на улице Карла Маркса.

Двух мужчин 33 и 34 лет будут судить за «надругательство над флагом» в Минске по ст.370 Уголовного кодекса. Об этом пишет «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района столицы.

По информации ресурса, минчане проходили ночью по ул. Карла Маркса. На одном из зданий они увидели флаг.

Подойдя ближе, один из мужчин приподнял другого, тот ухватился руками за древко с кронштейном и принялся раскачивать из стороны в сторону. Их задержали и возбудили уголовное дело.

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