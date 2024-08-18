Срочников со всех регионов России массово отправляют в Курскую область 4 18.08.2024, 17:11

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Их заставляют подписывать контракты, а документы подделывают.

Пытаясь сдержать наступление Украины в Курской области Россия массово отправляет туда срочников, несмотря на неоднократные обещания российского диктатора Путина, что они не будут участвовать в боевых действиях, пишет Financial Times.

«Люди в ужасе. Мы завалены просьбами и еле успеваем. Это началось в некоторых регионах, но сейчас понятно, что призывников мобилизуют со всей России», — сказал FT Иван Чувилаев, представитель российской общественной организации Идите лесом, которая помогает россиянам избежать мобилизации и участия в войне против Украины.

«Первой силой на Курском направлении были пограничные войска ФСБ, бойцы Ахмата из Чечни и местные сухопутные подразделения, выведенные из Московского или Ленинградского военных округов. Теперь они привлекли дополнительные силы, подчиненные Ленинградскому и Московскому военным округам — часть из них — срочники», — рассказала изданию Дара Масикот, старшая научная сотрудница Фонда Карнеги за международный мир.

В статье отмечается, что, согласно данным военных аналитиков и сообщениям в российских провоенных социальных сетях, Москва, возможно, перебросила несколько батальонов из Украины, включая Харьковскую, Луганскую и Запорожскую области, в Курскую область. По словам министра обороны Литвы, она также передислоцировала войска из своей Калининградской области. Но Россия в основном оставила нетронутыми свои силы в Донецке, где они продолжают наступать.

FT отмечает, что темпы вторжения Украины на прошлой неделе замедлились, но украинские военные все равно продвигаются на несколько километров в день вглубь территории России. Также издание напоминает, что украинские войска разрушили ключевой мост через реку Сейм и атаковали другие мосты, что может значительно усложнить российским войскам защиту полосы Курской области к западу от основного вторжения Украины.

В то же время, журналисты констатируют, что, несмотря на продвижение украинских войск российский диктатор Владимир Путин не желает перебрасывать значительные ресурсы из Украины.

«Путин надеется сдержать продвижение Украины преимущественно силами срочников. Но смогут ли они отбросить украинские войска? Сомневаюсь», — сказал российский военный аналитик Юрий Федоров.

По его словам, различные контингенты, которые Россия собрала в Курской области, не имели опыта совместной борьбы и не имели времени учиться. Также, по его словам, даже после подкрепления на прошлой неделе российских сил в регионе все еще было значительно меньше, чем украинских, хотя Россия имеет поддержку с воздуха.

«России, очевидно, непросто закрыть пробел в Курске. Во второй половине 2023 года они уже передислоцировали личный состав из других родов войск [в Украину]. Присылали людей с флота, с космодрома Плесецк и так далее», — сказал Павел Лузин, внештатный старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

Издание отмечает, что российские срочники, количество которых, по оценкам Лузина, составляет 300 тысяч человек, являются «едва ли не единственным значительным резервом, доступным Кремлю».

FT напоминает, что Путин неоднократно заявлял, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий, а согласно российскому законодательству, их могут направить туда только если они прослужили более четырех месяцев и имеют специальные навыки.

«Но закон можно легко нарушить», — говорится в статье.

«Призывников заставляют подписывать контракты, а документы подделывают, чтобы выглядело, будто они служат давно», — рассказал Чувилаев из Идите лесом.

Он добавил, что, по данным его организации, из воинской части в Ленинградской области в Курскую область перебросили более 250 человек.

«Мы получили запросы по военнообязанным по меньшей мере из 10 частей, поэтому можно сказать, что перемещено около 1000 человек», — сказал также Чувилаев.

То, что в Курской области воюют срочники, подтвердил и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

«Мне жаль ребят — без сомнения. Но мы раньше с ними воевали. В Афганистане не было контрактников. Были ли в Красной армии контрактники?» — сказал он.

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