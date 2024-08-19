«Паранойик Лукашенко действительно испугался»
- 19.08.2024, 7:37
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Политолог прокомментировал
Лукашенко заявил, что Украина накопила войска на границе с Беларуси.
Его заявление в разговоре с «24 каналом» прокомментировал политолог Валерий Дымов.
На фоне операции ВСУ в Курской области РФ Лукашенко действительно испугался, что ему может что-то угрожать:
— Сам он ничего не решает, ведь им руководит Путин, который, к слову, в последнее время мог увеличить давление на Лукашенко... Он говорит параноидально. Мол, может перебросить треть войск к границе с Украиной. Какую треть? От каких войск?
Я прекрасно знаю, какая ситуация в Беларуси. Мало того, что Россия вывезла оттуда технику и снаряды, то еще и сейчас Беларусь им отдает все из составов военных частей напрямую.
Между тем, белорусский диктатор все еще пытается запугивать сообщество. Он также заявил, что Россия, «в случае чего, ему поможет»:
— Однако и это звучит комично, ведь Кремль не может даже справиться с собственной территорией, часть которой уже контролируют ВСУ.