«Основной заботой Лукашенко может стать «борт номер 1»1
- 19.08.2024, 8:21
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Чтобы хорошо взлетел и успешно сел.
В интервью телеканалу «Россия» Лукашенко вновь призвал к мирным переговорам и затронул тему украинской спецоперации в Курской области. Он также заявил о переброске «почти трети своей армии» на границу с Украиной.
Примечательно, что украинские пограничники этого марш-броска почему-то не заметили.
Спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко на просьбу прокомментировать слова Лукашенко заявил Украинской правде, что пограничная служба не фиксирует увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.
— Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы, — отметил Андрей Демченко.
А вот как комментировали слова Лукашенко политолог Александр Фридман в своем Telegram-канале:
— Лукашенко, разумеется, может отправить даже всю свою армию (а не только ее треть) на границу с Украиной и даже против Украины. Основной его заботой в этом случае может, однако, стать «борт номер 1» — чтобы хорошо взлетел и успешно сел… где-нибудь в Баку или Каракасе.