закрыть
19 августа 2024, понедельник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Основной заботой Лукашенко может стать «борт номер 1»

1
  • 19.08.2024, 8:21
  • 5,298
«Основной заботой Лукашенко может стать «борт номер 1»

Чтобы хорошо взлетел и успешно сел.

В интервью телеканалу «Россия» Лукашенко вновь призвал к мирным переговорам и затронул тему украинской спецоперации в Курской области. Он также заявил о переброске «почти трети своей армии» на границу с Украиной. 

Примечательно, что украинские пограничники этого марш-броска почему-то не заметили.  

Спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко на просьбу прокомментировать слова Лукашенко заявил Украинской правде, что пограничная служба не фиксирует увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.

— Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке. Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы, — отметил Андрей Демченко.

А вот как комментировали слова Лукашенко политолог Александр Фридман в своем Telegram-канале:

— Лукашенко, разумеется, может отправить даже всю свою армию (а не только ее треть) на границу с Украиной и даже против Украины. Основной его заботой в этом случае может, однако, стать «борт номер 1» — чтобы хорошо взлетел и успешно сел… где-нибудь в Баку или Каракасе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин