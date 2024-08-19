Крысу загнали в угол Андрей Волна

19.08.2024, 9:31

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Нужно принимать меры.

Путин угрюм и не знает, что делать. Невероятный успех наступления.

Путин такого не ожидал.

У Путина нет достойного выхода из этой ситуации.

Путин проиграл. Или почти проиграл.

Это не я. Это многие политологи так говорят. Не все. Но многие.

Прекрасное солнечное утро в Киеве обещает такой же солнечный день и жару летнюю.

Несмотря на то, что Киев – это мегаполис и жизнь кипит везде, какая-та летняя истома чувствуется и в воздухе висит плотно очень.

Но в Киеве война. Киев напряжен. Утренняя российская ракетная атака была отбита. И почти без последствий.

Без людских потерь, что главное.

Не нравится мне это молчание путинское, ох, не нравится.

Надеюсь, что политики видят это.

И принимают меры профилактические.

Потом, потом – может быть поздно потом.

Не нравится мне, что в городах российских и вдали от Украины (вне зоны потенциальной атаки со стороны именно Украины) разворачиваются бомбоубежища.

Не вызывает у меня смеха особого заклинившая дверь ядерного защитного комплекса на м. Арбатская в Москве.

Ведь кто-то дал команду протестировать это.

Надеюсь, что западные политики видят это и не испытывают политологической эйфории.

Крысу загнали в угол.

Я так это вижу и чувствую.

Андрей Волна, «Фейсбук»

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