Для Лукашенко купили реанимобиль за 350 тысяч евро 19 19.08.2024, 11:55

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Коллаж: Charter97.org

Он сопровождает белорусского диктатора в поездках по стране.

Telegram-канал «Ник и Майк» раскрыл некоторые подробности подготовки Лукашенко к интервью с российским пропагандистом Евгением Поповым:

— Чтобы несколько часов более или менее прилично выглядеть в кадре накануне Лукашенкопришлось длительное время пролежать в своей клинике. Возраст и накопившиеся болячки вкупе с нездоровым образом жизни все чаще дают о себе знать.

Недавно даже пришлось купить навороченный реанимобиль стоимостью больше 350 тысяч евро, чтобы сопровождать в поездках по стране.

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