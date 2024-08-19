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Для Лукашенко купили реанимобиль за 350 тысяч евро

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  • 19.08.2024, 11:55
  • 9,868
Для Лукашенко купили реанимобиль за 350 тысяч евро
Коллаж: Charter97.org

Он сопровождает белорусского диктатора в поездках по стране.

Telegram-канал «Ник и Майк» раскрыл некоторые подробности подготовки Лукашенко к интервью с российским пропагандистом Евгением Поповым:

— Чтобы несколько часов более или менее прилично выглядеть в кадре накануне Лукашенкопришлось длительное время пролежать в своей клинике. Возраст и накопившиеся болячки вкупе с нездоровым образом жизни все чаще дают о себе знать.

Недавно даже пришлось купить навороченный реанимобиль стоимостью больше 350 тысяч евро, чтобы сопровождать в поездках по стране.

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