Для Лукашенко купили реанимобиль за 350 тысяч евро

Для Лукашенко купили реанимобиль за 350 тысяч евро19
- 19.08.2024, 11:55
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Он сопровождает белорусского диктатора в поездках по стране.
Telegram-канал «Ник и Майк» раскрыл некоторые подробности подготовки Лукашенко к интервью с российским пропагандистом Евгением Поповым:
— Чтобы несколько часов более или менее прилично выглядеть в кадре накануне Лукашенкопришлось длительное время пролежать в своей клинике. Возраст и накопившиеся болячки вкупе с нездоровым образом жизни все чаще дают о себе знать.
Недавно даже пришлось купить навороченный реанимобиль стоимостью больше 350 тысяч евро, чтобы сопровождать в поездках по стране.