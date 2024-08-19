В Беларуси запретили российскую обувь

В Беларуси запретили российскую обувь7
- 19.08.2024, 12:03
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Домашние тапки и не только.
В реестр опасной продукции Госстандарта внесли домашние тапочки для взрослых и детей российского производства. Они оказались не такими прочными, как должны быть, пишет bar24.by.
Опасными белорусский Госстандарт признал мужские домашние тапочки от ООО «Обувь» (Россия).
А также женские домашние тапочки от того же производителя.
Кроме того, в реестр опасной продукции внесли три наименования детской домашней обуви от ООО «Питеробувьторг».
Все указанные домашние тапочки забраковали по показателю «прочность крепления подошвы».
«Показатель при норме не менее 45 Н/см в обуви химических методов крепления из резины пористой и полимерных материалов толщиной свыше 6 мм до 10 мм показатель составил 16,3 Н/см (левая полупара), 16,8 Н/см (правая полупара)», – описывает прочность крепления подошвы в мужских тапочках Госстандарт.
С 22 августа указанную домашнюю обувь запретили ввозить в Беларусь. И продавать в нашей стране.
Обувь от зарубежных производителей попадает в реестр опасной продукции Госстандарта довольно часто. Так, в этом году в «черном списке» оказались около 20 видов домашней обуви. Около 70 наименований туфель, примерно 50 видов полуботинок.
Всего же в реестре опасной продукции Госстандарта по состоянию на 19 августа было 1406 товаров. В основном, импортного производства.