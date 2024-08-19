В Литву белорусы могут въехать на мотоцикле

В Литву белорусы могут въехать на мотоцикле3
- 19.08.2024, 18:10
- 2,322
Без очередей и ограничений.
Начиная с 17 августа попасть из Беларуси в Литву на собственном авто могут только белорусы с визой или ВНЖ, выданными именно в Литве. Для всех остальных единственный путь в Евросоюз на авто лежит через действующий пункт пропуска «Брест» на белорусско-польской границе. Но есть альтернатива — мотоцикл, передает «Наша Нiва».
Санкции ЕС, позволяющие странам самостоятельно решать, какими будут ограничения в отношении въезда легковых авто с белорусской регистрацией, никак не затрагивают такой вид транспорта, как мотоциклы, скутеры и мопеды.
Из этого следует, что белорусские мотоциклисты, как и раньше, могут попасть, например, в Литву на мотоцикле. При этом, нет разницы, виза или ВНЖ какой страны есть у путешественника.
Информация о том, что нет никаких ограничений для мотоциклистов после 17 августа, на днях начала появляться в специальных чатах.
То, что на пересечение белорусско-литовской границы на мотоцикле нет никаких ограничений, подтвердили и в литовской таможне.
Поэтому белорусы могут приезжать в Литву на мотоциклах даже в тех случаях, когда они имеют, например, польскую визу или польский ВНЖ.
А что делать зимой?
Воспользоваться такой возможностью можно до зимы, поскольку в течение трех зимних месяцев в Литве запрещено ездить на мотоциклах с летними покрышками.
Также нельзя ездить на мотоцикле в Литву в марте и ноябре, если хотя бы часть проезжей части покрыта снегом или льдом.
С 1 апреля никаких ограничений на поездки на мотоциклах на летних покрышках нет.
Напомним, что на автомобили в Литву начиная с 17 августа могут попасть только белорусы с визой или ВНЖ, выданными Литвой. Такой переходный период будет действовать до 18 января 2025 года. После этой даты авто с белорусскими номерами не смогут находиться в Литве в независимости от того, из какой страны они туда въехали.
Но эти ограничения не распространяются на мотоциклы.