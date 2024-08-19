Цены на нефть упали ниже $78 за баррель 2 19.08.2024, 20:05

Впервые за полторы недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,25%, до $77,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 по Минску. Нефть Brent торгуется ниже $78 впервые с 8 августа.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2%, до $74 за баррель.

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