Цены на нефть упали ниже $78 за баррель

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,25%, до $77,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 по Минску. Нефть Brent торгуется ниже $78 впервые с 8 августа.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2%, до $74 за баррель.
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