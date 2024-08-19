закрыть
19 августа 2024, понедельник, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алена Делона похоронят в его поместье в Души с 35 собаками

  • 19.08.2024, 20:37
  • 1,680
Алена Делона похоронят в его поместье в Души с 35 собаками
Ален Делон

Похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности».

Ален Делон, согласно завещанию, будет погребен в середине недели в собственном поместье в коммуне Души во Франции, где похоронены 35 его собак, сообщает BFMTV.

Церемония должна состояться в часовне в соответствии с указанными в документе пожеланиями.

Похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности», так как при жизни Делон был против их публичности. По информации BFMTV, церемония прощания с актером, куда смогут прийти его поклонники и коллеги, состоится позже.

Ален Делон умер 18 августа в поместье Души, ему было 88 лет. Как писало AFP, актер скончался в окружении троих своих детей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов