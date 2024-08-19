Цена золотых слитков впервые в истории превысила $1 млн 19.08.2024, 21:50

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Слитки обычно весят около 12,5 кг.

Впервые в истории стоимость слитка золота превысила $1 млн, подсчитал Bloomberg. Это произошло после того, как в пятницу, 16 августа, спотовая цена драгоценного металла впервые в истории поднялась выше $2500 за тройскую унцию. Золотые слитки обычно весят около 400 тройских унций (12,5 кг), что означает, что каждый из них теперь стоит более $1 млн.

Впрочем, в агентстве отметили, что хотя обычно слитки и весят 400 унций, они, согласно правилам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, могут содержать от 350 до 430 унций чистого золота (от 10,9 кг до 13,4 кг). Для частных инвесторов в продаже также бывают слитки меньшего веса — от 1 грамма.

В понедельник, 19 августа, биржевые цены на золото приблизились к $2550 за унцию. Декабрьский фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на пике поднимался до $2549,9 за унцию. Однако позднее котировки растеряли часть роста — по состоянию на 20:50 мск декабрьские фьючерсы на золото торговались по $2541,3 за унцию.

Всего с начала года золото подорожало более чем на 20%. Такой динамике способствовал в том числе спрос со стороны центробанков. В первой половине 2024 года чистые покупки золота центральным банком составили 483,3 тонны, что эквивалентно почти 40 тыс. слитков, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Metals Focus.

Но покупки мировых ЦБ стали одним из факторов, который поддерживал стремительный рост драгоценного металла в этом году. Росту котировок способствовали также ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, по состоянию на 19 августа трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре в 77,5%.

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