Зеленский: Курская операция не понадобилась бы, если бы партнеры разрешили бить по территории РФ 19.08.2024, 22:29

Владимир Зеленский

Операция в Курской области предназначена защитить украинских граждан на границе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы западные партнеры сняли все имеющиеся ограничения на применение дальнобойного оружия по территории России, Украине не понадобилось бы наступление в Курской области.

Об этом он рассказал в понедельник, 19 августа, на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

По его словам, операция в Курской области предназначена защитить украинских граждан на границе и уничтожить российский потенциал агрессии.

«Пока мы не можем применять все имеющееся у нас оружие и уничтожать российских террористов там, где они есть. Российские базы, аэродромы, логистика и другие военные объекты, чье существование позволяет Путину уклоняться от поиска мира, являются вполне справедливыми целями для наших Сил обороны», — добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Украине нужна достаточная дальнобойность оружия для эффективной защиты от оккупантов на всех направлениях фронта.

19 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины контролируют более 1250 кв. км в Курской области и 92 населенных пункта на территории страны-агрессора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com