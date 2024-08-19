Строительство газопровода из РФ в Китай остановили «до лучших времен» 19.08.2024, 22:54

Глава КНР отказался от «Силы Сибри-2».

Проект главы РФ Владимира Путина по увеличению поставок газа в Китай и строительству нового трубопровода «Сила Сибири-2» поставлен на паузу на длительное время. Об этом сообщает The South China Morning Post в понедельник, 19 августа.

Далее дается пояснение, что газопровод «Газпрома» не был включен Монголией — страной, через которую должна проходить труба протяженностью 2,5 тысячи километров, в план национального развития до 2028 года.

Россия предлагала Монголии помимо доходов от транзита также получать газ из трубопровода. Однако Москве не удалось договориться с Пекином, сообщил бывший член Совбеза Монголии Мунхнара Байарлхавга.

«Наступает, как можно видеть, длительная пауза, поскольку в Москве больше не верят в то, что такое желанное для них соглашение с Пекином будет достигнуто, и, скорее всего, этот проект будет отложен до лучших времен», - отметил он.

Путин еще в 2022 году предложил Си Цзиньпину нарастить закупки российского газа до 100 млрд кубометров в год, чтобы заменить утраченный европейский рынок. Однако несмотря на заявления о «стратегическом партнерстве» без границ и поездки Путина в Пекин, строительство так и не было согласовано с главой КНР.

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