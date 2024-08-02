Вице-президент США Камала Харрис поговорила с Юлией Навальной 1 2.08.2024, 9:53

2,276

Камала Харрис

После освобождения из российских тюрем 16 политических заключенных.

Вице-президент США Камала Харрис поговорила в четверг с Юлией Навальной, вдовой Алексея Навального, после освобождения из российских тюрем 16 политических заключенных. Среди освобожденных были трое американцев, пятеро граждан Германии и семеро граждан России. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

Вице-президент приветствовала освобождение политических узников и подтвердила, что продолжит поддерживать тех, кто борется за свободу в России и во всем мире. Харрис высоко оценила мужество Навальной в продолжении «работы ее мужа за справедливость и верховенство закона в России», - говорится в заявлении Белого дома.

Камала Харрис ранее встречалась с Юлией Навальной в феврале 2024 года на Мюнхенской конференции по безопасности, через несколько часов после известия о смерти Навального в российской тюрьме. Вице-президент написала статью о Юлии Навальной для специального номера журнала TIME, посвященного 100 самым влиятельным людям 2024 года, говорится в публикации «Голоса Америки».

Навальная ранее назвала «великим счастьем» освобождение политических узников из российских тюрем. «Каждый освобожденный политический заключенный – это огромная победа и радость. Никто не должен быть заложником Путина, подвергаться пыткам и умирать в тюрьме Путина», - написала она в своем посте на платформе X. Об этом сообщила Русская служба «Голоса Америки», которая назвала обмен заключенными между Западом и Москвой «крупнейшим со времен холодной войны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com