Война сжирает экономику России Альфред Кох

2.08.2024, 10:45

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Альфред Кох

В тылу все потихоньку сыпется.

Сколько еще Путин может наступать с такой интенсивностью? Если говорить о экономике — то я думаю еще минимум год-два. Сколько он еще может мобилизовать людей на войну? Если исходить их роста выплат тем, кто подписывает контракты — похоже, что их будут поднимать до тех пор, пока не наберут достаточного количества пушечного мяса. А когда и здесь упрутся в потолок, то объявят мобилизацию и забреют нужное количество рекрутов бесплатно.

Разумеется, что все эти путинские упражнения не делают Россию сильнее. С учетом того, что работодатели в реальном секторе экономики не могут сделать работникам сравнимого с военными выплатами предложения, то трудовые ресурсы (причем, самые ценные — мужчины трудоспособного возраста) перетекают из офисов, цехов и строек на войну, где в лучшем случае просто бессрочно воюют, а худшем — гибнут или калечатся.

В России самая низкая за последние тридцать лет безработица — чуть больше 2%. Это ненормально. Чудовищный дефицит практически по всем специальностям: от низкоквалифицированных рабочих до инженеров и технологов. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, сегодня их рост значительно опережает рост производительности труда. Что ненормально.

Импорт резко сократился. У населения на руках накопилось огромное количество денег. Собственная экономика не в состоянии предложить адекватное этому спросу товарное предложение. Отсюда — инфляция. Которая наверняка подстегивается еще и необеспеченной эмиссией рублей (хотя власти это тщательно скрывают).

Выглядит все так, что эта война сжирает экономику России. Армия наступает — а у нее в тылу все потихоньку сыпется. И чем больше людей забирает эта война, тем меньше их остается для производства товаров. В том числе, кстати, и оружия…

Круг замкнулся. И это все сдобрено еще огромной порцией открыто институализированной ксенофобии, которая резко сократила приток трудовых мигрантов в Россию. Впереди маячит образ бабы, пашущей на коровах и подростка, стоящего у токарного станка, но моего воображения не хватает представить себе такой уровень мобилизации россиян. Хотя, чем черт не шутит. После всего, что случилось за последние годы, я готов поверить во что угодно. Впрочем, в любом случае, много эти бабы не напашут и дети не наточат…

Ясно, что этот надрыв — все это чрезвычайщина и пародия на сталинскую мобилизационную экономику. И самое главное заблуждение Путина и Ко состоит в том, что они живут в убеждении: если у Сталина получилось, то и мы сумеем. Так вот, дорогие мои: у Сталина не получилось. Сталинская мобилизационная экономика не дала ему ни единого шанса на победу. Без помощи союзников (прежде всего — США, конечно) СССР проиграл бы войну уже к концу 1942 года.

У Путина нет таких союзников. Китай, Иран и Северная Корея не готовы оказать России поддержку (тем более — бесплатную), сравнимую по масштабам с ее ВВП. А именно об этом идет речь.

Проще говоря, ситуация в России к середине третьего года войны стала похожа на переливающиеся сосуды: чем больше людей Путин забирает на войну, тем меньше людей остается в тылу для производства товаров, в том числе и оружия для воюющей армии.

Я знаю: вы замахаете на меня руками и скажете, что это несравнимые вещи: в российской экономике занято 70 млн. человек, а тут речь идет об изъятии максимум 1–1,5 миллиона. Но, во-первых, прибавьте к этому отток трудовых мигрантов обратно в Центральную Азию, бегство россиян за кордон от мобилизации и самое главное: демографическая яма, в которую вкатилась Россия, ведь сейчас в трудоспособный возраст вступило малочисленное поколение тех, кто родился в 90-е годы и позже.

Это создает дефицит рабочих рук и, соответственно, порождает все те диспропорции, о которых я написал выше. И чем дольше будет длиться война, тем острее будут сказываться все эти перекосы и противоречия.

Все эти проблемы есть и в Украине. И даже по некоторым параметрам — более острые. Но у нее есть важное преимущество: у нее есть союзники, которые могут оказать (и оказывают) ей помощь, сравнимую с ее ВВП. Львиную долю оружия Украина получает от своих союзников, причем — бесплатно (чего нельзя сказать о России), следовательно, ей не надо отвлекать рабочую силу на его производство. Финансовые ресурсы для функционирования государства она тоже в значительной степени получает от них. И в этом смысле ее положение, как не странно, намного устойчивее российского.

И пусть объемы этой поддержки многим кажутся недостаточными, но если западная помощь в этом объеме будет продолжаться и дальше, то у Украины есть шанс дождаться в более-менее живом состоянии того момента, когда Россия рухнет под тяжестью собственных проблем.

Россия, как и Германия в Первой мировой войне, проиграет не на поле боя. Она потерпит поражение у себя в тылу. И, следовательно, задача Украины проста: к тому моменту, когда Россия пойдет ко дну, оставаться еще на плаву. (Кстати, в Первую мировую войну Россия как раз первой и пошла ко дну, поэтому-то и была вынуждена подписать с Германией «похабный Брестский мир»).

Я рисую страшную для Украины картину. Такая победа будет достигнута чудовищной ценой. Это будет поистине «Пиррова победа». Но никакой другой я для Украины пока не вижу. Альтернатива такой победе — мир в обмен на территории. Но про это вы не любите слушать. Поэтому и не будем об этом говорить.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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