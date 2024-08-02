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В России обнаружили крупное производство фальшивых белорусских сигарет

  • 2.08.2024, 11:21
В России обнаружили крупное производство фальшивых белорусских сигарет

Они выпускались под видом настоящих.

Нелегальное производство белорусских марок сигарет нашла Федеральная служба безопасности на Калужской табачной фабрике, сообщает РБК.

Сотрудники ФСБ изъяли документы на Калужской табачной фабрике, ее складах и офисах зависимых от нее компаний. В операции участвовали и налоговики. Проверка проводилась в ходе мероприятий по пресечению производства контрафактных сигарет и уклонения от уплаты налогов.

В частности, на складах калужской фабрики силовики нашли поддельные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские — Корона Kalipso. Они выпускались под видом настоящих.

Всего изъято более 6,2 миллиона пачек сигарет, около 300 тысяч фальшивых акцизных марок Беларуси и 500 тысяч поддельных марок «Гознака», которые клеили на контрафактную табачную продукцию.

Стоимость изъятых поддельных сигарет оценили примерно в 800 миллионов российских рублей (чуть более 9 миллионов долларов).

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