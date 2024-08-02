В России обнаружили крупное производство фальшивых белорусских сигарет 2.08.2024, 11:21

Они выпускались под видом настоящих.

Нелегальное производство белорусских марок сигарет нашла Федеральная служба безопасности на Калужской табачной фабрике, сообщает РБК.

Сотрудники ФСБ изъяли документы на Калужской табачной фабрике, ее складах и офисах зависимых от нее компаний. В операции участвовали и налоговики. Проверка проводилась в ходе мероприятий по пресечению производства контрафактных сигарет и уклонения от уплаты налогов.

В частности, на складах калужской фабрики силовики нашли поддельные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские — Корона Kalipso. Они выпускались под видом настоящих.

Всего изъято более 6,2 миллиона пачек сигарет, около 300 тысяч фальшивых акцизных марок Беларуси и 500 тысяч поддельных марок «Гознака», которые клеили на контрафактную табачную продукцию.

Стоимость изъятых поддельных сигарет оценили примерно в 800 миллионов российских рублей (чуть более 9 миллионов долларов).

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