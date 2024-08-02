Важный для Лукашенко проект терпит убытки

Важный для Лукашенко проект терпит убытки3
- 2.08.2024, 12:20
- 6,566
И просит помощи.
Правительство вновь решает проблемы Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сообщает «Еврорадио».
Опубликовано постановление, согласно которому Беларусбанк получил гарантии в погашении задолженности по кредитам. На какие суммы выдаются такие «гарантии» — неизвестно, постановление Совмина, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале, частично скрыто под грифом «для служебного использования». Речь может идти о десятках миллионов рублей. По крайней мере один из кредитов составляет 15,3 млн рублей. Его выдали «для финансирования закупки урожая 2024 года в рамках госзаказа».
Очередной «топ-проект», которым гордился Александр Лукашенко, не стал «корпорацией мечты», не приносит прибыли, а только генерирует убытки для белорусской экономики — не первый раз просит помощи. В этом году Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также облисполкомы должны обеспечить финансирование приобретения сельхозпродукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации и не обязательно за деньги.
БНБК создана указом Лукашенко в 2016-м, ее строили с 2019-го в Пуховичском районе. Гендиректор корпорации — это бывший премьер Кыргызстана Данияр Усенов (ныне он Даниил Урицкий), сбежавший в РБ и получивший убежище. Как сообщала БелТА, на проект было потрачено 700 миллионов долларов. Он был реализован при китайской поддержке. Однако не все было просчитано и в процессе реализации проекта выявились многочисленные проблемы.