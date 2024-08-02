BILD: Убийца Красиков мог быть причастен к смерти Собчака 2.08.2024, 13:14

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Анатолий Собчак

Именно поэтому его освобождения добивался Путин.

Немецкий таблоид BILD со ссылкой на «западные разведки» заявил, что ему известны причины желания Путина освободить отбывавшего заключение в немецкой тюрьме Вадима Красикова. В прошлом эти люди были тесно связаны, и Красиков обладает «опасными для Кремля знаниями», утверждают авторы публикации.

Неназванные источники BILD рассказали, что разведка одной из западных стран подозревает Красикова в причастности к смерти бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В 1990-е годы, когда Владимир Путин работал заместителем губернатора Петербурга, ему приходилось «принимать меры против политических оппонентов». В феврале 2000 года, за месяц до президентских выборов в России, губернатор слишком скоропостижно скончался, полагают спецслужбы. Сердечный приступ был лишь одной из версий, заверил источник BILD, «родственники предполагали, что Собчак был убит».

«Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти», — сделал вывод источник в «западной разведке». Российский президент мог опасаться, что Красиков раскроет некую важную информацию, если останется в немецкой тюрьме, говорится в публикации BILD. Откровенность могла бы стать местью за то, что Кремль «не делает все для его освобождения», объяснил источник решение российских властей пойти на обмен заключенных.

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