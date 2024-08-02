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Первая ракетка мира завоевала бронзу на Олимпиаде

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  • 2.08.2024, 19:34
Первая ракетка мира завоевала бронзу на Олимпиаде
Ига Свёнтек

Полька Ига Свёнтек легко обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира в Париже в одиночном разряде.

В поединке за третье место 23-летняя Свёнтек победила словачку Анну Каролину Шмидлову, 67-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.

Свёнтек завоевала свою первую олимпийскую медаль, на Играх-2020 в Токио она уступила во втором круге.

В финальном матче, который состоится 3 августа, сыграют хорватка Донна Векич и китаянка Чжэн Циньвэнь.

У мужчин в одиночном разряде в финал уже вышел испанец Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович и итальянец Лорецо Музетти свой полуфинал сыграют позднее в пятницу.

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