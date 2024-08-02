Первая ракетка мира завоевала бронзу на Олимпиаде

Первая ракетка мира завоевала бронзу на Олимпиаде1
- 2.08.2024, 19:34
Полька Ига Свёнтек легко обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира в Париже в одиночном разряде.
В поединке за третье место 23-летняя Свёнтек победила словачку Анну Каролину Шмидлову, 67-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.
Свёнтек завоевала свою первую олимпийскую медаль, на Играх-2020 в Токио она уступила во втором круге.
В финальном матче, который состоится 3 августа, сыграют хорватка Донна Векич и китаянка Чжэн Циньвэнь.
У мужчин в одиночном разряде в финал уже вышел испанец Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович и итальянец Лорецо Музетти свой полуфинал сыграют позднее в пятницу.