Белорусский батутист Литвинович вышел в финал Олимпиады с первым результатом

Белорусский батутист Литвинович вышел в финал Олимпиады с первым результатом2
- 2.08.2024, 20:50
Финальные соревнования начнутся сегодня в 20.50.
Белорусский батутист Иван Литвинович вышел в финал Олимпиады с первым результатом.
Белорус набрал 63.420 балла.
Финальные соревнования в прыжках на батуте начнутся сегодня в 20.50 по Минску.
23-летний Иван Литвинович — чемпион Олимпиады-2020 в Токио.
Перед этим сегодня его девушка, также батутистка Виолетта Бордиловская, завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях.