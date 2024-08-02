Белорусский батутист Литвинович вышел в финал Олимпиады с первым результатом 2 2.08.2024, 20:50

Иван Литвинович

Финальные соревнования начнутся сегодня в 20.50.

Белорусский батутист Иван Литвинович вышел в финал Олимпиады с первым результатом.

Белорус набрал 63.420 балла.

Финальные соревнования в прыжках на батуте начнутся сегодня в 20.50 по Минску.

23-летний Иван Литвинович — чемпион Олимпиады-2020 в Токио.

Перед этим сегодня его девушка, также батутистка Виолетта Бордиловская, завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях.

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