На Олимпиаде побили второй 16-летний рекорд Фелпса

На Олимпиаде побили второй 16-летний рекорд Фелпса1
- 2.08.2024, 22:18
- 1,118
Рекордсменом снова стал французский пловец.
Француз Леон Маршан выиграл золото на дистанции 200 м комплексным плаванием на Играх в Париже, установив олимпийский рекорд.
22-летний Маршан показал время 1 минута 54,06 секунды, побив установленный на Играх-2008 рекорд американца Майкла Фелпса (1.54,23).
Маршану ранее в Париже побил другой олимпийский рекорд Фелпса — на 400 м комплексом.
Всего Маршан завоевал в Париже уже четыре золотые медали, он побеждал еще на 200 м баттерфляем и 200 м брассом.
Второе место в заплыве занял британец Данкан Скотт (1.55,31), третье — китаец Ван Шунь (1.56,00).