ISW: У ВСУ новые успехи в Курской области
- 20.08.2024, 8:48
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Украинские силы продвинулись в Вишневке.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы продолжили продвижение в Курской области РФ на фоне продолжающихся боев по всей линии украинского наступления в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 19 августа, показывают, что украинские силы продвинулись в Вишневке, что к юго-западу от Корнеево и в 14 км от международной границы, передает ISW.
Министерство обороны России заявило, что российская авиация и артиллерия нанесли удар по украинским силам, которые действовали вблизи Вишневки, вскользь признавая, что украинские силы продвинулись в этом районе.
Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские войска также продвигались в пределах Русского Поречья, к востоку от Агронома и к востоку от Спального.