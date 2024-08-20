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ISW: У ВСУ новые успехи в Курской области

  • 20.08.2024, 8:48
  • 3,136
ISW: У ВСУ новые успехи в Курской области

Украинские силы продвинулись в Вишневке.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы продолжили продвижение в Курской области РФ на фоне продолжающихся боев по всей линии украинского наступления в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 августа, показывают, что украинские силы продвинулись в Вишневке, что к юго-западу от Корнеево и в 14 км от международной границы, передает ISW.

Министерство обороны России заявило, что российская авиация и артиллерия нанесли удар по украинским силам, которые действовали вблизи Вишневки, вскользь признавая, что украинские силы продвинулись в этом районе.

Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские войска также продвигались в пределах Русского Поречья, к востоку от Агронома и к востоку от Спального.

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