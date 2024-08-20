Золотые украшения и множество артефактов: в одном из старейших городов Европы нашли клад 1 20.08.2024, 9:49

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Археологи раскопали клад монет неподалеку Восточных ворот Филиппополя.

В Пловдиве, городе на юге Болгарии, археологи обнаружили клад из более 500 древних монет и золотой заготовки. Эти артефакты охватывают различные исторические периоды и найдены во время раскопок вблизи Старого города, в частности в исторической зоне вблизи Восточных ворот Филиппополя, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Пловдив, старинный город, признанный одним из старейших в Европе, имеет богатую историю, достигающую 6-го тысячелетия до нашей эры. Сначала фракийское поселение на реке Марица, город был свидетелем многочисленных вторжений на протяжении веков, в том числе персов, греков, кельтов, римлян, готов и османов. Город, ранее известный как Филиппополь после его завоевания Филиппом II Македонским в IV веке до нашей эры, построен вокруг семи холмов и известен своими глубокими культурными слоями.

По словам Десиславы Давыдовой, которая возглавляет группу раскопок, монеты обнаружили примерно в 100 метрах от Восточных ворот Филиппополя. Считается, что это место было небольшой мастерской, подобной тем, что наблюдались в более поздние исторические периоды. Давыдова подчеркнула, что глубина культурных слоев в Пловдиве может достигать семи метров, а нынешние раскопки достигли глубины 6,5 метров. В этом районе также найдены артефакты разных эпох, в частности эллинистического и римского периодов.

Большинство монет — бронзовые, что указывает на то, что территория была непрерывно заселена более 2500 лет. Давыдова отметила, что часть монет все еще находится на реставрации, и их точный состав еще предстоит определить. Считается, что золотая заготовка, найденная во вторичной яме, предназначалась для создания декоративных украшений, а не для монет, хотя находка и требует дальнейшего анализа.

Кроме того, на месте удалось обнаружить надпись времен императора Септимия Севера (193-211 гг. н. э.). Доктор Николай Шаранков, эксперт по эпиграфике, отметил, что для дальнейшего анализа этой важной находки будет собрана специализированная группа. Эта надпись вместе с другими открытиями демонстрирует историческую важность территории, где развилось поселение задолго до римской эры.

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